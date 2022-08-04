Украинку заподозрили в госизмене за сожительство с российским военным

Уголовное дело о государственной измене завели в отношении жительницы Украины по подозрению в сожительстве с российским военным. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумской области в запрещенной в РФ социальной сети Facebook*.

Следователи полагают, что 27-летняя девушка, проживающая в населенном пункте Боромля, с первых дней специальной операции России по защите народа Донбасса наладила личный контракт с российским военнослужащим. Также она готовила еду и стирала одежду остальным бойцам.

«Из заброшенных домов они забирали скот для приготовления пищи. Женщина призналась, что военный обещал забрать ее с собой в Россию, однако своего обещания не выполнил», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование дела.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы РФ по законодательству и государственному строительству рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, приравнивающий переход на сторону противника к государственной измене.

*Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.