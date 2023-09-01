Спецоперация 01 сентября 2023, 12:26 Украине указали на неспособность захватить Крым InfoBRICS: провал наступления ВСУ доказал неспособность Украины захватить Крым РИА «Новости»

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Украинское руководство не сможет захватить Крым после провала контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы России нанесли колоссальный удар по армии республики, ликвидировав большую часть живой силы и техники НАТО. Об этом заявил Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Контрнаступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий», — учтонил журналист.

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Он указал, что неспособность ВСУ к проведению успешного контрнаступления показала, что у киевского руководства нет возможности достичь своей главной цели и захватить Крым.

ВС РФ нанесли мощный удар по украинским подразделениям, из-за чего противник потерял огромное количество живой силы и вооружения НАТО. Это лишило Украину возможности дойти до полуострова, подчеркнул Лейрос.

«Украина, похоже, упорно нарушает элементарную концепцию военного дела, которая заключается в том, что жизнь солдата важнее территории», — объяснил обозреватель.

Ранее волонтер из Польши Славомир Высоцкий заявил, что украинцы оказались в ужасе от больших потерь на фронте. При этом поставляемая НАТО техника в реальности проявила себя гораздо хуже, чем предполагалось.