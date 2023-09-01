01 сентября 2023, 12:26
Украине указали на неспособность захватить Крым
InfoBRICS: провал наступления ВСУ доказал неспособность Украины захватить Крым
Украинское руководство не сможет захватить Крым после провала контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы России нанесли колоссальный удар по армии республики, ликвидировав большую часть живой силы и техники НАТО. Об этом заявил Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Контрнаступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий», — учтонил журналист.
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Он указал, что неспособность ВСУ к проведению успешного контрнаступления показала, что у киевского руководства нет возможности достичь своей главной цели и захватить Крым.
ВС РФ нанесли мощный удар по украинским подразделениям, из-за чего противник потерял огромное количество живой силы и вооружения НАТО. Это лишило Украину возможности дойти до полуострова, подчеркнул Лейрос.
«Украина, похоже, упорно нарушает элементарную концепцию военного дела, которая заключается в том, что жизнь солдата важнее территории», — объяснил обозреватель.
Ранее волонтер из Польши Славомир Высоцкий заявил, что украинцы оказались в ужасе от больших потерь на фронте. При этом поставляемая НАТО техника в реальности проявила себя гораздо хуже, чем предполагалось.
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Украина
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