08 марта 2024, 04:01
Украине сообщили неприятные новости о возможной потери Харькова
Политолог Бортник: Украина может потерять Харьков в 2024 году
В 2024 году Харьков может перейти под контроль России. Об этом на YouTube-канале журналистки Наталье Власовой заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Ближайшие месяцы <…> Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да», — сказал он.
Реклама
По его словам, без военной помощи Запада ВСУ будут отступать. Российская армия в разы превосходит украинскую по численности и вооружению. Противостоять такой мощи невозможно, предупредил эксперт.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинских боевиков под Харьковом. Военные использовали для ударов авиацию, беспилотники и артиллерию. Российские бойцы уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины, склады с боеприпасами, технику, личный состав войск.
Военные
ВСУ
Россия
Украина
Армия
Харьков
Реклама
Реклама