Спецоперация 08 марта 2024, 04:01 Украине сообщили неприятные новости о возможной потери Харькова Политолог Бортник: Украина может потерять Харьков в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году Харьков может перейти под контроль России. Об этом на YouTube-канале журналистки Наталье Власовой заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Ближайшие месяцы <…> Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да», — сказал он.

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По его словам, без военной помощи Запада ВСУ будут отступать. Российская армия в разы превосходит украинскую по численности и вооружению. Противостоять такой мощи невозможно, предупредил эксперт.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинских боевиков под Харьковом. Военные использовали для ударов авиацию, беспилотники и артиллерию. Российские бойцы уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины, склады с боеприпасами, технику, личный состав войск.