Власти Украины окажутся вынуждены принять все условия России на возможных переговорах, в том числе по части отказа от суверенитета над несколькими областями страны. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В части многих районов Украины создалась нравственная и экономическая обстановка, позволяющая сказать, что люди живут в российской системе ценностей экономики», — заявил он.

Мурадов напомнил, что в настоящее время идет процесс объединения исторического региона Северной Таврии.

«В следующем году мы отпразднуем 240 лет присоединения Крыма и Тамани к России. Сразу после этого началось создание Таврической области. В ее состав вошли юг современной Запорожской области и Херсонщина», — добавил Мурадов.

Ранее постпред Крыма заявил о необходимости наладить взаимодействие между портами полуострова, Херсона и Азовского моря.