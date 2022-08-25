Немецкая газета Die Welt посоветовала Украине смириться с окончательной потерей Донбасса. В нынешнем варианте страна доживает свои последние дни, заявил, в свою очередь, военный эксперт Борис Джерелиевский. С наступлением холодов жителей ждет отсутствие электроэнергии и воды. Но на Западе никак не отреагируют на такие прогнозы, поскольку им выгодны жертвы и разрушения.

Обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц предложил Украине принять «горькую правду» о потере Донбасса после шести месяцев боевых действий.

«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. <…> Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал он.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Аверин

Приближающаяся зима может привести к проблемам с продовольствием и энергоснабжением. К томе же объявленное Киевом контрнаступление в районе Херсона не состоится, отметил автор статьи. Несмотря на важность этого шага, ВСУ не в состоянии его сделать.

Украине осталось недолго

Прогноз обозревателя Die Welt представляет собой оптимистичный вариант, заявил «360» военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, в нынешнем виде Украина доживает последние дни. Специалист не исключил, что стране остались месяцы, а в лучшем случае — годы.

Дело не только в конфликте. Украину поджидают страшные испытания с наступлением холодов. Сейчас нет газа, и в этой ситуации решили сокращать обогрев на пять градусов. В реальности снизят на все восемь Борис Джерелиевский военный эксперт.

Жители Украины будут отапливать себя электрическим оборудованием, в результате выйдет из строя вся электросистема, населению не достанется воды, остановится транспорт. В итоге страна перестанет существовать не вследствие боевых действий, а из-за дефицита энергии, добавил эксперт.

Собеседник «360» также напомнил, что перелом в спецоперации произошел еще до холодов. Именно поэтому глава российского Минобороны Сергей Шойгу решил не торопиться, считает Джерелиевский. Замедление темпов наступления — решение, которое снизит число жертв среди мирного населения.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Батурин

«Вопрос фактически решен. Поэтому войска стараются двигаться осторожно, чтобы потери были минимальные», — подчеркнул специалист.

Но на Западе к таким неприятным прогнозам могут не прислушаться. Джерелиевский объяснил, что для Европы и США украинцы — те же русские, только немного «свихнувшиеся», их не видят частью европейского пространства. Так что уничтожение Украины — одна из задач для западных стран.

Им надо, как говорил Джордж Сорос в 2015 году, чтобы Россия получила гору трупов и развалин. Им надо, чтобы территория Украины была максимально разрушена и появилось много погибших Борис Джерелиевский военный эксперт.

Своими действиями Запад пытается вызвать взаимную ненависть, которая продлится не одно поколение. Поэтому потери среди мирного населения и разрушение инфраструктуры — скорее радостный вариант для англосаксов, подытожил эксперт.