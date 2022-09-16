«Украине придет конец». Посол России назвал последствия перехода от спецоперации к войне | 360°

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«Украине придет конец». Посол России назвал последствия перехода от спецоперации к войне

Посол Татаринцев: если Россия начнет войну вместо спецоперации, то Украине придет конец

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Россия проводит специальную операцию, но если власти примут решение перейти к военным действиям, то Украине очень быстро настанет конец. Об этом в беседе со шведским изданием Expressen сообщил посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев.

«Украине настанет конец, если Россия начнет настоящую войну. Пока идет специальная операция. Мы побеждаем на поле боя. Так и напишите», — заявил он.

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Также дипломат призвал западные страны запомнить, что такую крупную страну,  как Россия, невозможно изолировать  от остального мира.

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Накануне президент России Владимир Путин, выступая на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назвал уродливыми попытки Запада выстроить систему однополярного мира.

Спикер Госдумы Владислав Володин также подчеркивал, что время показало правильность решения начать спецоперацию на Украине.

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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