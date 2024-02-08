Спецоперация 08 февраля 2024, 12:08 Украине предрекли усиление ракетных ударов со стороны ВС России в феврале Аналитик Меркурис: Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале РИА «Новости»

Читать 360tv в

В феврале Украину ждет еще больше ракетных ударов со стороны ВС России. Такое предположение сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше», — подчеркнул он.

Реклама

Во время таких атак ВСУ вынуждены расходовать ценные ракеты систем противовоздушной обороны, в том числе ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, запас которых и без того иссякает, заметил эксперт. По его мнению, положение ВСУ усугубит прекращение военной помощи со стороны Соединенных Штатов — теперь системы Patriot, вероятно, останутся без боеприпасов.

После прекращения помощи США бойцы украинских вооруженных сил стали чаще дезертировать. Они не уверены в будущих поставках снарядов и, соответственно, в своем будущем.

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с журналистами уже констатировал небольшой снарядный голод в ВСУ.