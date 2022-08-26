Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории из-за высоких цен на газ. Власти заверили, что справятся с подготовкой к морозам. Однако украинский политик Владимир Олейник напомнил, что внутренние резервы голубого топлива в стране исчерпаны, а угля из Донбасса она не получит. Кроме того, Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, и Европа с США не смогут помочь.

Владимир Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны. Всему виной — высокие цены на газ.

Стоимость тысячи кубометров голубого топлива в Европе превысила 3300 долларов. Украинский лидер назвал ситуацию «очень опасной и острой», но пообещал, что в таких условиях власти попытаются сделать все возможное, чтобы справиться с подготовкой к холодам.

Мэр Киева Виталий Кличко уже предупреждал, что зимой температура может опуститься ниже нормы и не исключены перебои с электричеством. По его словам, на некоторое время должны помочь запасы мазута. Он предлагал жителям столицы запастись теплыми одеялами.

Источник фото: РИА «Новости»

Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, призвал горожан закупать дрова из-за «аномальной и труднопредставляемой ситуации», которая произойдет зимой.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предлагал иное решение проблемы: он утверждал, что Украина может «конфисковать» российский газ, так как он принадлежит России до тех пор, пока не пересечет границу Евросоюза. А на территории Украины газ можно законно воровать, заверял Разумков.

Украина без ресурсов

Украинский политик и управленец Владимир Олейник в комментарии для «360» напомнил, что Украине не хватает газа, а внутренние резервы исчерпаны. Однако власти стремятся заработать денег, вместо того чтобы продавать энергоресурс украинцам по приемлемой цене.

Помимо этого, страна больше не обеспечена углем, поскольку не контролирует Донбасс, где находится угольный бассейн. Похожая ситуация — с электричеством.

«Для них остановлена ЗАЭС. А это 20% той электроэнергии, которая вырабатывалась на Украине. Это самая мощная атомная электростанция в Европе», — отметил Олейник.

Источник фото: РИА «Новости»

Раньше дефицит электричества восполняли с помощью электроэнергии от Белоруссии и России. Но единую энергетическую сеть отрезали.

Ситуацию на Украине осложняют инфляция и рост цен на продукты питания. По мнению Олейника, если бы Зеленский был настоящим государственным деятелем, а не играл роль президента, он бы сделал все, чтобы украинцы не погибали и не мерзли зимой. Тем более что Запад не будет помогать с поставками газа.

Зеленский просил включить в ленд-лиз от США миллиард долларов на закупку газа. Но Штаты отказали им. Сказали, что оружие дадут, а деньги на закупку газа — нет. Поэтому каждый сам за себя Владимир Олейник народный депутат Украины V, VI и VII созывов.

Политик подчеркнул, что Европа дает киевскому режиму только вооружение, а не денежные средства, иначе они сразу исчезнут. При этом европейцы не понимают, что делают хуже себе. Больше всего в конфликте заинтересованы США, жаждущие нанести непоправимый вред России, а об Украине они и не хотят заботиться, подытожил Олейник.