Россия обладает достаточно большим количеством нового вида вооружений, которое может применить в ходе специальной операции на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявление германского генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, что у России неисчерпаемые ресурсы для ведения боевых действий.

По словам Леонкова, представитель Вооруженных сил Германии полостью прав. В качестве примера он привел высокоточные авиационные ракеты «305» и истребители пятого поколения Су-57, которые использовали во время специальной операции.

«Надеюсь, что там будет применена, в том числе, реактивная система залпового огня „Торнадо-С“ с корректируемыми снарядами. В отличие от наших площадных РСЗО, эти установки могут работать точечно и корректируется по спутниковой системе ГЛОНАСС и беспилотникам-разведчикам», — заявил Леонков.



Он добавил, что также ждет «боевого крещения» БТР «Бумеранг», танков Т-80БВМ и машины для стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».