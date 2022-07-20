Украине предрекли судьбу полигона для испытания нового вооружения России
Военный эксперт Леонков заявил об испытаниях Россией нового оружия на Украине
Россия обладает достаточно большим количеством нового вида вооружений, которое может применить в ходе специальной операции на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Так он прокомментировал заявление германского генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, что у России неисчерпаемые ресурсы для ведения боевых действий.
По словам Леонкова, представитель Вооруженных сил Германии полостью прав. В качестве примера он привел высокоточные авиационные ракеты «305» и истребители пятого поколения Су-57, которые использовали во время специальной операции.
«Надеюсь, что там будет применена, в том числе, реактивная система залпового огня „Торнадо-С“ с корректируемыми снарядами. В отличие от наших площадных РСЗО, эти установки могут работать точечно и корректируется по спутниковой системе ГЛОНАСС и беспилотникам-разведчикам», — заявил Леонков.
Он добавил, что также ждет «боевого крещения» БТР «Бумеранг», танков Т-80БВМ и машины для стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».