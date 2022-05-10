Украине предрекли провал при попытке контрнаступления в Донбассе

Министерство обороны России сообщило, что военные вышли на административную границу Луганской Народной Республики после зачистки от националистов города Попасная. Политолог и специалист по межнациональным конфликта Евгений Михайлов заявил «360», что все попытки контрнаступления украинских войск в этой территории не увенчаются успехом, так как потери военной техники и живой силы слишком велики.

Он подчеркнул, что сейчас в Луганской и Донецкой народных республиках армии сильно мотивированы, чтобы сохранить занятые территории и пройти дальше. Тем более когда есть поддержка российских войск, а украинские военные потеряли огромное количество техники.

«Украина уже обескровлена. Мы каждый день слышим в брифингах Минобороны об уничтожении новейшей техники, в том числе с персоналом, который учился. Они не успевают ее разворачивать. Поэтому ни о каком контрнаступлении сейчас речи нет. Может быть, будут попытки, но масштабного наступления я не жду», — заявил Михайлов.

При этом он не исключил, что свой шаг сделают российские войска совместно с бойцами республик Донбасса и после освобождения территорий ДНР и ЛНР в административные границы приступят к их увеличению.