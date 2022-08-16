Украине предрекли превращение в государство-обрубок при потере доступа к Черному морю

Потеря доступа к Черному морю во время спецоперации России на Украине нанесет катастрофический удар по Киеву. Об этом говорится в статье обозревателя National Interest Ильи Тимченко.

При таком сценарии, по мнению автора материала, Украина превратится в «государство-обрубок».

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — написал обозреватель.

Киев столкнется с проблемой экспорта продукции, предположил Тимченко. Также, по его мнению, украинская столица может потерять контроль над трубопроводом, по которому газ поступает в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — указано в материале.

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации и брать в полукольца города. При этом западные страны сокращают свою помощь Украине. Снижение количества поставляемого вооружения говорит об их незаинтересованности в победах киевского режима, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.