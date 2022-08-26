Украине предрекли потери территорий в случае контрнаступления

Контрнаступление украинских военных на юге страны и в Донбассе обречено на провал, заявил эксперт в области безопасности Роберт Фарли. В статье для издания 19FortyFive он написал, что в этом случае Украина может потерять очередные территории.

По мнению специалиста, возможное наступление ВСУ обнажит слабые стороны украинской армии. Этим воспользуются российские военные.

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву к скорейшим действиям со стороны зарубежных политиков, которые устали от военных действий», — подчеркнул Фарли.

Эксперт добавил, Запад может задуматься о целесообразности поставок оружия в случае крупного поражения ВСУ.

Рано утром в пятницу украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике. Атаковали из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Нанесли удары и по Горловке в ДНР. В результате атаки там загорелась трансформаторная подстанция на химзаводе «Стирол». На место выехали экстренные службы, МЧС республики сообщило о локализации пожара.