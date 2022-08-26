facebook_pixel
    26 августа 2022, 12:02

    Украине предрекли потери территорий в случае контрнаступления

    19FortyFive: контрнаступление ВСУ обернется для Украины потерями территорий

    Александр Иванов

    Контрнаступление украинских военных на юге страны и в Донбассе обречено на провал, заявил эксперт в области безопасности Роберт Фарли. В статье для издания 19FortyFive он написал, что в этом случае Украина может потерять очередные территории.

    Украине предрекли потери территорий в случае контрнаступления

    По мнению специалиста, возможное наступление ВСУ обнажит слабые стороны украинской армии. Этим воспользуются российские военные.

    «Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву к скорейшим действиям со стороны зарубежных политиков, которые устали от военных действий», — подчеркнул Фарли.

    Эксперт добавил, Запад может задуматься о целесообразности поставок оружия в случае крупного поражения ВСУ.

    Рано утром в пятницу украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике. Атаковали из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Нанесли удары и по Горловке в ДНР. В результате атаки там загорелась трансформаторная подстанция на химзаводе «Стирол». На место выехали экстренные службы, МЧС республики сообщило о локализации пожара.