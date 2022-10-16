Украине предрекли поражение предстоящей зимой | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Украине предрекли поражение предстоящей зимой Замглавы Херсонской области Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине зимой РИА Новости

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Поражение киевского режима наступит предстоящей зимой. Победа украинской власти невозможна. Поэтому Россия «поставит мат» в этом конфликте. Об этом в видеообращении, котрое появилось в Telegram-канале, заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что своим обращением напоминает всем людям, живущим на подконтрольных Киеву территориях, что надеяться на победу «укровермахта» не стоит.

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«В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — заявил Стремоусов.

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Заместитель руководителя Херсонской области подчеркнул, что военные возможности России не ограничены в отличие от Украины, которая оказалась в тотальной зависимости от поставок вооружений с Запада.

Ранее Стремоусов констатировал, что все попытки украинских боевиков атаковать Херсонскую область полностью провалились, благодаря решительному отпору со стороны российской армии. По его словам, ВСУ пытались прорваться силой при поддержке реактивных систем залпового огня и артиллерии, но нарвались на ответный удар.

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