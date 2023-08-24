Спецоперация 24 августа 2023, 09:15 Украине предрекли неминуемую капитуляцию Экс-разведчик США Риттер: именно НАТО предлагает Украине торговать территорией Министерство обороны Украины

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Украине придется подписать капитуляцию, как Японии по итогам Второй мировой войны, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Так он прокомментировал пост украинского президента Владимира Зеленского в соцсети Х (бывший Twitter) о том, что Украина не будет торговать своей территорией.

«Именно НАТО предложил сделку. Россия ничем не торгует», — подчеркнул Риттер.

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Он призвал вспомнить Токийский залив, 2 сентября 1945 года, приложил к посту соответствующее фото, заявил, что это будущее Зеленского, и предложил ему «наслаждаться».

Ранее украинский лидер признался журналистам, что ВСУ постоянно не хватает оружия, артиллерии и снарядов, так что «без союзников будет сложно». Владимир Зеленский открыто признался, что пытается получить от партнеров оружие «через разные двери», но это непросто.

Тем временем бывший агент американского ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленского в итоге могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией.