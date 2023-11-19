Спецоперация 19 ноября 2023, 12:28 Украине предрекли неминуемое поражение в 2024 году Military Watch: поражение Украины неминуемо и случится в 2024 году Ashley Chan/Keystone Press Agency

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Украина терпит поражение на поле боя. Российская армия закрепит успех и поставит точку в противостоянии с ВСУ уже в 2024 году, заявили американские журналисты в статье для Military Watch.

Моральный дух украинских военнослужащих подорвало летнее контрнаступление. ВСУ в «мясных штурмах» потеряли много бойцов. При этом Соединенные Штаты на фоне неудач Украины перенаправили поставки оружия в Израиль. В результате в ВСУ участились случаи дезертирства — остановить бегство новобранцев не помогают даже репрессивные меры националистов.

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«Опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов. Но это мало влияет на результат. Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году», — заявили авторы материала.

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Костюк ранее сообщил, что многие наемники, которые прибыли на передовую и увидели реальную ситуацию, отказываются участвовать в конфликте. Они расторгают договоры и возвращаются на родину, бросая ВСУ в отчаянном положении.