Спецоперация 01 сентября 2023, 19:01 Украине предрекли неизбежное поражение в конфликте с Россией Историк Робертс: Украине и Западу ради мира c Россией придется пойти на уступки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украину в боях против России ждет неминуемое поражение, после которого ей придется начать переговоры. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил британский историк Джеффри Робертс.

По его словам, у Запада сейчас много иллюзий по поводу того, каким будет мирный договор с Россией.

Реклама

«Им точно понадобится время дойти до такой стадии, когда они станут готовы пойти на уступки России и начать серьезные переговоры», — сказал Робертс.

Историк выразил уверенность, что Украина не сможет победить в конфликте даже при широкой поддержке западных стран.

«У России есть огромный промышленный и военный потенциал. Ситуация внутри страны очень стабильная, у президента Владимира Путина огромная популярность. Сложно представить такое, что Украина все-таки сумеет одержать победу в этом изнурительном конфликте», — добавил историк.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил переговоры с Россией. По его словам, для страны это будет означать капитуляцию.