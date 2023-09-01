01 сентября 2023, 19:01
Украине предрекли неизбежное поражение в конфликте с Россией
Историк Робертс: Украине и Западу ради мира c Россией придется пойти на уступки
Украину в боях против России ждет неминуемое поражение, после которого ей придется начать переговоры. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил британский историк Джеффри Робертс.
По его словам, у Запада сейчас много иллюзий по поводу того, каким будет мирный договор с Россией.
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«Им точно понадобится время дойти до такой стадии, когда они станут готовы пойти на уступки России и начать серьезные переговоры», — сказал Робертс.
Историк выразил уверенность, что Украина не сможет победить в конфликте даже при широкой поддержке западных стран.
«У России есть огромный промышленный и военный потенциал. Ситуация внутри страны очень стабильная, у президента Владимира Путина огромная популярность. Сложно представить такое, что Украина все-таки сумеет одержать победу в этом изнурительном конфликте», — добавил историк.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил переговоры с Россией. По его словам, для страны это будет означать капитуляцию.
Россия
Украина
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