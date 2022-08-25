После шести месяцев боевых действий Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшей перспективе. Такой совет стране дала немецкая газета Die Welt. Дела у киевского режима идут не очень хорошо, отметил обозреватель Кристоф Шильц.

«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. <...> Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — заявил Шильц.

Предстоящая зима грозит Украине проблемами с продовольствием и энергоснабжением, отметил обозреватель. Он добавил, что объявленное Киевом в мае контрнаступление на Херсон не состоится. Несмотря на важность этого шага, ВСУ не в состоянии это сделать, пояснил Шильц.

Украинская морская пехота пыталась перейти реку Ингулец в Херсонской области, российские военные уничтожили 80 человек и шесть автомобилей из состава ВСУ. ВКС РФ поразили пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.