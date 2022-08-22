Украине посоветовали прекратить истерику из-за Крыма

Властям Украины следует прекратить истерику из-за статуса Крыма и смириться с тем, что полуостров является законной и неотъемлемой территорией Российской Федерации. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передало РИА «Новости».

«Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия», — заявил Рогов.

Он также назвал «Крымскую платформу» лишь имитацией деятельности нынешнего режима на Украине. Второй международный саммит «Крымская платформа» собираются провести в онлайн-режиме 23 августа. Предполагается участие десятка стран и международных организаций. Свое участие подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Член совета ВГА Запорожской области отметил, что Крым — это последнее, о чем должен беспокоиться президент Зеленский, в то время как от Украины вслед за Донбассом отсоединяются Херсонская и Запорожская области.

«Зеленскому надо думать о том, как бы скоро в изгнании не пришлось создавать после освобождения нашей армией территории постукраинского пространства Киевскую и Львовскую платформы», — считает Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева станет «последней чертой» судебный процесс над украинскими военными. По его словам, после этого страна откажется от мирных переговоров с Россией.