Эксклюзив 10 января 2023, 22:40 Украина останется без военной техники Военный эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ скоро останется без военной техники РИА «Новости»

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В сводках Минобороны России все чаще упоминается о потерях ВСУ, в частности, западной техники. Также известно, что украинская армия использует советскую технику. Не говорит ли это о том, что западное оружие слабее техники времен СССР? На этот вопрос «360» ответил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь.

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США в поисках дополнительной техники для нужд ВСУ

Дело в том, что выводится из строя не только техника западного производства, но и техника советских времен, в частности, гаубицы Д-20. Надо учесть и тот факт, что ВСУ используют устаревшую западную технику. Но есть и более современные варианты. Речь идет о польских гаубицах и техники, которая стоит на вооружении армии США.

Но наша техника больше приспособлена к действиям в условиях спецоперации. Это очевидно. Поэтому сейчас США и их союзники ищут по всему свету оружие, включая Африку.

В превосходстве российских пилотов нет сомнений

По информации российских летчиков, даже модернизированные самолеты советского производства не противники нашим Су-35 и другим летательным аппаратам, включая тяжелый истребитель Миг-31, который может стрелять из дальнего расстояния.

Плюс ко всему выучка украинских пилотов несравнима с опытом российских авиаторов. За время спецоперации появились асы, которые сбили большое количество самолетов и вертолетов противника, за что удостоились звания «Героя Российский Федерации».

И то, что мы сейчас видим и слышим по поводу больших потерь — это агония ВСУ. Они ждут, когда им дадут натовские F-16, F-15. Но для этого нужно подготовить пилотов. И это уже другая ипостась, на которую НАТО не идет.

ВСУ придется выбирать из двух зол в Соледаре

Сейчас идут наступательные действия на Соледарском и Артемовском направлениях, которые открывают нам путь к Краматорску. При этом украинская сторона несет большие потери. Поэтому освобождение этих территорий — вопрос ближайшего времени. Все идет к тому, что противник либо отступит, либо будет уничтожен.