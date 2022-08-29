Осень покажет, на что способны ВСУ. Благодаря успешным действиям российских войск на Украине уже не хватает националистов, а заявлениям президента Владимира Зеленского перестали верить. Политолог Евгений Михайлов проанализировал для «360» последнюю сводку Минобороны России.

Далее — прямая речь.

Провокация на Запорожской АЭС

Украинские военные продолжают обстреливать как Запорожскую атомную электростанцию, так и Энергодар. В городе после последних ударов есть раненые жители.

Все это, конечно, продолжающиеся провокации украинских военных с целью не допустить визита делегации МАГАТЭ на атомную электростанцию. Сообщается, что делегация прибудет на этой неделе

Как Москва, так и Киев дали подобному визиту гарантии безопасности, но опять же я уверен, что украинская сторона сделает все, чтобы совершить какую-нибудь более страшную провокацию и обвинить Россию. Возможно, целью станет уничтожение части делегации МАГАТЭ.

Уничтожение позиций ВСУ

Российские военные предпримут максимум усилий, чтобы собрать доказательства вины украинской стороны, отодвинуть ВСУ как можно дальше от территории Запорожской АЭС и держать ее под полным контролем.

Стоит ожидать контрудара, как и прогнозируют многие эксперты. У российской стороны только один выбор — уничтожение подразделений украинских Вооруженных сил, наносящих артиллерийские удары.

Закончились националисты

На Украине заканчиваются националисты. Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 боевиков «Айдара»*, «Азова»**, около 70 боевиков «Кракена»***.

Громкие названия, но что-то не слышно об их победах

Боевики постепенно истощаются. Украине неоткуда их брать, а местные не готовы идти на это и бегут. Единственный выход — откуда-то привозить.

Боевой перелом

Все-таки наступает перелом, и сентябрь покажет все, на что способны ВСУ. Однако они только могут пытаться сопротивляться. Никакие контрнаступления, о которых заявил Владимир Зеленский, украинские военные не способны провести.

На самом деле все заявления президента Украины на Западе сейчас воспринимают с огромным недоверием. Все, что он говорит, направлено на то, чтобы давали больше денег, помогали киевскому режиму сражаться до последнего гражданина Украины, не более.

* Против участников группировки «Айдар» в России возбуждены уголовные дела.

** «Азов» — националистический батальон, признан террористической организацией и запрещен в России.

*** «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в России.