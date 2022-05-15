Круглосуточная атака в ходе специальной операции по демилитаризации Украины не позволяет ВСУ накопить достаточного боеприпасов и нарушает все их планы. Кроме того, из предоставленного Западом вооружения нет единиц с важными модификациями, что не позволяет использовать их с максимальной эффективностью. Об этом рассказал эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Он напомнил, что на последнем брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении авиацией 140 военных объектов украинских националистов. В их числе четыре склада боеприпасов.

По оценке Насонова, российская армия постоянными ударами не дает ВСУ накопить достаточного количества оружия и мешает путям поставок. Все это приводит к нарушению планов по дальнейшим действиям украинских военных.

Не помогает ВСУ даже поставка западной военной техники. Эксперт по безопасности отметил, что известно о получении украинскими войсками 39 гаубиц М777.

«Мощных, 155-миллиметровых, под натовский снаряд, который имеет несколько модификаций, в том числе с системой самонаведения. Но из тех фотографий, которые украинские военные формирования показывают, видно, что у гаубицы отсутствует цифровая система управления огнем. То есть, по сути, это снайперская винтовка без снайперского прицела», — заявил Насонов.

Также он отметил отсутствие штатных тягачей, которые не позволяют быстро перемещать эти боевые машины с одного участка на другой.

«Применять гаубицы могут, но максимального эффекта достигнуть нельзя», — подчеркнул эксперт по безопасности.

Он добавил, что поставки подобных систем требуют достаточного времени для подготовки артиллеристов, которого у украинских войск нет.

«Поэтому им не дают максимально эффективных вооружений. Во-первых, оно дорогое, а во-вторых, если оно попадет в наши руки, то мы могли бы изменить некие вещи и внести сложности в его дальнейшее использование», — подчеркнул Насонов.

Отдельно эксперт по безопасности прокомментировал уничтожение радиолокационной станции и двух пусковых установок С-300. Он пояснил, что вычислить местоположение станции можно только во время ее работы.

«Если бы мы знали все места их нахождения, мы бы могли уничтожить все. Но они видны только тогда, когда их включают для боевого применения. Как только засекается частота, на которой они используются, наносится огневое поражение», — отметил специалист.

Насонов добавил, что уничтожение радиоэлектронных станций важно, потому что через них идет управление зенитно-ракетной системой С-300. То есть оружие может стрелять, но цель для него установить не удается.