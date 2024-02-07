Спецоперация 07 февраля 2024, 19:27 Украине назвали условие для прекращения конфликта Forum24: Украине придется уступить территории России для завершения конфликта Pxhere

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Украине придется уступить территории России, если страна хочет урегулировать конфликт. Такое заявление сделал политолог и аналитик по безопасности Ян Людвик в интервью Forum 24.

Если Запад перестанет поставлять вооружение украинской армии, республика останется перед выбором: пытаться продолжать конфликт или предложить России территориальные уступки.

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Гарантией стабильности для Украины могло бы стать членство в Североатлантическом альянсе, предположил Людвик. Но есть нюанс.

«Действительно ли Запад будет готов защитить Украину в случае нападения, поскольку в противном случае ее принятие в альянс полностью подорвет доверие к НАТО», — задался он вопросом.

Политолог добавил, что многие страны не воспринимают Украину как территорию, за которую должны умирать их граждане. Людвик также спрогнозировал поражение ВСУ в конфликте на фоне дефицита вооружений и боеприпасов, написал RT.

Российские войска стали чаще наносить авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что еще никогда за время конфликта они не были столь интенсивными. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации начали операцию по освобождению Красного Лимана.