Украине напомнили про непредставленный список погибших в Буче | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 15:54 Украине напомнили про непредставленный список погибших в Буче Глава МИД Лавров напомнил о так и не показанном Украиной списке погибших в Буче РИА "Новости"

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Власти Украины так и не представили список жителей города Буча, в гибели которых обвинили российских военных. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что кадры из Бучи появились во всех мировых СМИ весной. Но украинские власти так и не представили списка погибших.

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«Мы с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой и их тела были показаны всему миру как свидетельство „злодеяний“ российских военных», — отметил Лавров.

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Министр напомнил, что лично обращался с просьбой повлиять на Украину к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Но даже вмешательство руководителя международной организации не привело к тому, что бы власти Украины предоставили требуемую информацию.

Сообщения о гибели жителей Бучи появились в западных и украинских СМИ в конце марта. К тому времени российские военные уже несколько дней как покинули города, а там находились сотрудники Службы безопасности Украины, которые пригласили журналистов.

В Министерстве обороны России отметили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы с якобы «жертвами преступлений» военных — это очередная провокация.

Мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта опубликовал видеообращение для жителей, в котором сообщил об уходе российских военных из города. При этом ни о каких погибших он не заявлял.