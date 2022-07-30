Украине намекнули, что стоит поискать компромисс с Россией

Соединенным Штатам Америки следует уговорить киевские власти завершить конфликт через поиски компромисса с Россией. Об этом изданию The National Interest рассказали эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

«Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — отметили собеседники издания.

При этом они уточнили, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России. Накаливание ситуации на Украине усложнит будущую работу дипломатов, заявили Саймон и Стивенсон.

О последней возможности для Украины заявил и экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Военный уверен, что киевскому режиму необходимо выйти на переговоры с Москвой.