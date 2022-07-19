Вскоре Украина может получить опасные ракеты для американских установок HIMARS. Они будут действовать на более дальние расстояния, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории страны», — сообщил Данилов в эфире телемарафона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предупреждал Запад, что поставки оружия для ВСУ вернутся бумерангом. Он отметил, что ракеты, которые Вашингтон и Брюссель отправляют на Украину, в какой-то момент могут прилететь обратно из-за непрофессионализма обладателей.

Тем не менее российские военные успешно уничтожают западное вооружение. HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и массу другого оружия «хоронят» с помощью российских разработок. И для НАТО это плохая новость, с чем согласны американские аналитики.