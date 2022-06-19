Украина запретила музыку и книги из России

Верховная рада проголосовала за запрет российской музыки в публичном пространстве и ввоз на Украину книг из России и Белоруссии. Об этом сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, передал телеканал РЕН ТВ.

Украинские депутаты поддержали законопроект, предусматривающий запрет российской музыки в медиа и публичном пространстве. Одобрили и проект закона, запрещающий ввозить в страну книги и другую издательскую продукцию из РФ, подконтрольных ей территорий, а также из Белоруссии.

Обе инициативы поддержали более 300 депутатов. Документы предстоит подписать спикеру Рады и президенту Украины.

Законопроект о запрете музыки распространяется на публичное воспроизведение или исполнение песен, записанных артистами, обладающими гражданством РФ. Исключение составляют бывшие граждане РФ, которые являются или на момент смерти являлись гражданами Украины. Запрет также не коснется российских артистов из белого списка, которые поддерживают киевский режим. Составлением перечня займется СНБОУ.

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