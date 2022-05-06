Американская разведка предоставила Украине данные о местонахождении крейсера «Москва» в день, когда на нем случился пожар. Об этом сообщили источники телеканала CNN.

Украинские военные заметили в Черном море корабль и предположили, что это легендарный крейсер «Москва». Они запросили у американской разведки информацию, а в ответ получили подтверждение и координаты судна.

В середине апреля на крейсере случился пожар и детонация боезапаса, был поврежден корпус. Во время буксировки в порт назначения произошел шторм, и судно затонуло. По информации Минобороны РФ, один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа числились пропавшими без вести, 396 членов экипажа были эвакуированы.

Источники СМИ не впервые рассказали о передаче США разведданных украинским военным. Накануне стало известно, что они сообщали о перемещениях российских войск. Позднее Пентагон опроверг эту информацию.