С момента объявления Украиной о своей независимости прошло немногим больше 30 лет. Как некогда развитая советская страна превратилась в один большой хутор, специально для Telegram-канала «360» поразмышлял автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь эксперта.

Наследство СССР

Чуть больше 30 лет назад Украина объявила о своей независимой. Объявила, будучи одной из самых развитых республик Советского Союза. Мощнейшая промышленность, которая строила даже космические ракеты и авианосцы, прекрасное сельское хозяйство, развитая инфраструктура — такое богатое наследство досталось Украине от Советского Союза, который в этой стране сейчас так люто сейчас ненавидят.

Ненавидят при том, что за все эти три десятка лет не смогли создать ничего нового, а жили только за счет этого самого наследства ненавистного «совка».

Но сначала была эйфория. Вы же помните знаменитые кадры из фильма «72 метра»? «Нам больше не нужно кормить голодного, ленивого и к тому же пьющего старшего брата».

Эйфория была зашкаливающей. Вот сейчас выгоним москалей и сразу станем второй Францией. А то и вообще лучшей страной Европы

Старый верный ленинец Леонид Кравчук напялил вышиванку и быстренько перекрасился в щирого хохла, ярого националиста. Нет, он, конечно, обещал русским, что их права будут соблюдаться, никто не будет покушаться на русский язык, но все это оказалось ложью.

Итоги независимости

И вот теперь можно подвести некоторые итоги украинской независимости. Тем более, что эта годовщина может стать для нее последней.

Некогда развитая советская республика превратилась в один большой хутор, к тому же — кровавый. Власти страны системно, в течение этих трех десятков лет подводили ее к пропасти. Тщательно и аккуратно, под руководством западных товарищей создавали из Украины анти-Россию, весь смысл существования которой должен был заключаться в том, чтобы быть кровавой язвой на границе своего восточного соседа.

И этот план удался! Вы рады, украинцы? Или еще не видели ценник, во что все это обошлось? Ну тогда я вам немного расскажу

Это обошлось вам в деиндустриализацию. Когда-то ваша страна была промышленным гигантом, а сейчас она почти что ноль.

Это обошлось вам в огромные территории. Вы уже потеряли Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон. Да и Харьков тоже, но я не хочу бежать впереди паровоза.

Это обошлось вам в то, что вы стали самым настоящим фашистским государством. А иначе и быть не могло: чтобы противостоять России, вы обязательно должны были стать фашистами. Да и террористами, что в последнее время всем неустанно доказываете.

Вам обошлось это в память о ваших дедах-героях, которых вы променяли на палачей и садистов типа Бандеры и Шухевича.

Вас устраивает такая цена? Или вам настолько перепрошили мозги, что вы даже не в состоянии ее осознать? И вам еще есть куда идти. Только недолго. А потом придется падать в очень глубокую пропасть.

Но вы сами выбрали свой путь.