Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, уже сейчас среди украинских военных числятся порядка 200 тысяч погибших. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Думаю, порядка 200 тысяч „двухсотых“ (погибших — прим. ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй», — сказал Новиков в комментарии РИА «Новости». Лидер запорожского ополчения подчеркнул, что это его «сугубое мнение».

Новиков отметил, что использует различные источники данных. Он добавил, что может озвучить такие цифры «по совокупности информации».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков до этого заявлял, что украинские военные и недавно мобилизованные граждане уходят с боевых позиций из-за серьезных потерь личного состава. По его словам, свыше половины военнослужащих третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР после больших потерь и нехватки боеприпасов.