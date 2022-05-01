Украина закрыла четыре порта на Черном и Азовском морях

Власти Украины решили закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. Приказ об это издало министерство инфраструктуры страны.

По данным «РБК-Украина», в приказе «О закрытии морских портов» говорится о том, что обслуживание судов и пассажиров стало невозможным, как невозможно и проведение других видов деятельности портов, написал ТАСС.

В документе также указывается на то, что на сегодняшний день обеспечить уровень безопасности судоходства и выполнение международных соглашений Украины не представляется возможным. Порты будут закрыты «до восстановления украинской стороной контроля».

В конце марта мининфраструктуры Украины заявляло, что порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон закрыты для захода и выхода судов.

Сегодня стало известно, что военные следователи Следственного комитета РФ обнаружили в порту Мариуполя и рядом с береговой линией несколько затопленных гражданских судов. Были также обнаружили фрагменты военного корабля «Донбасс», который уничтожил пожар и катер украинских военных «Кременчуг», брошенный у причала.