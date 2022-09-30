Украина заявила об отсутствии ограничений по обстрелам освобожденных территорий | 360°

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Украина заявила об отсутствии ограничений по обстрелам освобожденных территорий

Посол Украины Маркарова: у ВСУ нет ограничений для обстрелов из западного оружия

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Украинские военные имеют право обстреливать контролируемые Россией территории из всего арсенала имеющегося оружия, никаких ограничений со стороны США не поступало. Об этом местному изданию «Европейская правда» сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, действующие ограничения запрещают украинским военным наносить удары по территории России, а освобожденные земли под это определение, по версии властей Украины, не попадают.

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Дипломат уточнила, что у ВСУ есть обязательство не использовать иностранное вооружение РЗСО HIMARS по территории России, однако в отношении других видов и типов оружия подобных запретов нет. Посол заявила, что ограничения по ударам также не касаются Крыма.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные обязались не использовать иностранное оружие на территории России.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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