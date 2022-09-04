Спецоперация 04 сентября 2022, 01:58 Поделиться Telegram

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Viber Украина заявила об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС Украинский «Энергоатом» заявил об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Пятый энергоблок отключили от энергосети на Запорожской АЭС. Теперь на станции работает только один энергоблок, заявило украинское предприятие «Энергоатом».

Как сообщила пресс-служба, пятый энергоблок отключили в 19:35 3 сентября. Его работу решили остановить «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии». По словам украинского государственного оператора, сейчас на АЭС функционирует только шестой энергоблок.

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Ранее власти Энергодара отметили, что на Запорожской АЭС работают два энергоблока. При этом они предупредили, что подачу электроэнергии на подконтрольные Украине территории прекратили. Причиной стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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Украинские войска стали чаще обстреливать территорию Запорожской АЭС и Энергодара на фоне сообщений о визите миссии МАГАТЭ. Боевики ВСУ попытались захватить станцию, но российские военные не дали им этого сделать.

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