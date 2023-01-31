Спецоперация 31 января 2023, 22:43 Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области Командование украинских войск заявило о взрыве на госпредприятии в Шостке Сумской области РИА «Новости»

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Взрыв произошел на территории одного из государственных предприятий в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного командования украинских войск «Север».

Все произошло на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка, следует из сообщения. Информация о взрыве поступила около 19:20 по московскому времени.

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По предварительным данным, в промышленное здание попала ракета. Как уточняется, повреждения получила крыша, а также перекрытия и окна.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск за минувшие сутки поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Кроме того российские бойцы нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 126 районах проведения спецоперации.

Днем 31 января стало известно об освобождении подразделениями ВС России населенного пункта Благодатное в ДНР. Контроль над ним взяли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, уточнили в Минобороны России.