Украина заявила о возможности компенсировать поставки по «Северному потоку»

Оператор ГТС Украины выступил с предложением компенсировать поставки газа, которые идут через газопровод «Северного потока». Речь идет об использовании транзитных коридоров через Украину и Польшу. Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

В компании обратили внимание на то, что одна из турбин газопровода будет остановлена в конце августа на три дня, в связи с этим оператор предложил прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал — Европа.

Накануне «Газпром» сообщил о том, что единственный рабочий газоперекачивающий аппарат, который обеспечивает работу газопровода «Северный поток», остановят с 31 августа по 2 сентября в связи с техническим обслуживанием. Работы будут проводить совместно со специалистами Siemens, которая производит эти аппараты.

После этого сообщения цены на газ в Европе подскочили выше 2600 долларов за тысячу кубометров топлива.