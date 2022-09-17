Украина решила ремонтировать поврежденную в боях технику ВСУ в Литве | 360°

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Спецоперация
17 сентября 2022, 14:32
Число погибших после атаки ВСУ на центр Херсона увеличилось до четырех
Спецоперация
17 сентября 2022, 14:30
Российские военные за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
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Спецоперация
17 сентября 2022, 14:10
Украина решила ремонтировать поврежденную в боях технику ВСУ в Литве
Спецоперация
17 сентября 2022, 14:06
Число погибших при атаке ВСУ на Донецк увеличилось до четырех
Спецоперация
17 сентября 2022, 13:57
Пленные боевики ВСУ в Херсонской области не захотели вернуться на Украину
Мир
17 сентября 2022, 13:54
Сербия объявила о сохранении военного нейтралитета
Мир
17 сентября 2022, 13:47
Франция втихую продолжила проводить спецподготовку солдат ВСУ
Спецоперация
17 сентября 2022, 13:34
Более 50 националистов из «Кракена» и двух бригад ВСУ уничтожили под Харьковом
Спецоперация
17 сентября 2022, 13:27
Последствия атаки ВСУ на центр Донецка сняли на видео