Украина решила ремонтировать поврежденную в боях технику ВСУ в Литве | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

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Viber Украина решила ремонтировать поврежденную в боях технику ВСУ в Литве Советник главы МВД Украины Геращенко: технику ВСУ отправят на ремонт в Литву «Википедия»

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Поврежденную в боях с Вооруженными силами России украинскую военную технику отправят на ремонт в Литву. С таким заявлением выступил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщило РИА ФАН.

«Литва отремонтирует украинские САУ (самоходная артиллерийская установка) Panzerhaubitze (PzH) 2000 и передаст бронетранспортеры M113», — заявил Геращенко в своем Telegram-канале.

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Литва уже отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро. Россия ранее выражала странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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Ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы вошли в список вооружений, которые намерены запросить власти Украины у США. Всего в перечень вошло 29 наименований. Дополнительное оружие киевский режим просит для продолжения боевых действий.

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