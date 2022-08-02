Украина захотела «закрыть небо» над своими АЭС с помощью систем ПВО

Заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий заявил о том, что страна выступает с просьбой «закрыть небо» над своими атомными электростанциями. Об этом Точицкий заявил во время выступления на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как отметил ТАСС, просьба со стороны Украины о «закрытии неба» над ее АЭС в том числе включает в себя предоставление стране систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Необходимы уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями на Украине, предоставить системы ПВО», — привело агентство слова заместителя министра иностранных дел Украины.

Немецкое правительство рассчитывает отправить на Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T. Правда, произойдет это, как отметила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман, только к концу 2022 года. Пока же речь идет о поставке одного ракетного комплекса, отметили в Минобороны Германии. Это связано с тем, что мощности военной промышленности ограничены.