Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

Украина заблокировала банковские счета отечественных финансовых учреждений на территории Херсонской области. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают», — сказал Стремоусов.

Он пояснил, что блокировке подверглись счета украинских Приватбанка, Ощадбанка.

Чиновник также добавил, что в скором времени на территории региона начнут работу банки, интегрированные в российскую банковскую систему.

«Через несколько дней банки на территории области заработают», — подчеркнул замглавы администрации.

Ранее Стремоусов объявил, что в регионе пока не идет речь о референдуме по определению будущего Херсонской области. Первоочередная задача — вернуть область к нормальной жизни. Незадолго до этого чиновник утвеждал обратное: Херсонская область намерена как можно скорее стать субъектом России.

В настоящий момент Херсонская область Украины находится под контролем вооруженных сил РФ. В регионе организована военно-гражданская администрация, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций.