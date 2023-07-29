Спецоперация 29 июля 2023, 23:54 Украина за время контрнаступления потеряла 415 танков Президент Путин: за время контрнаступления Украина потеряла 415 танков Freepik

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин озвучил потери украинских войск за время контрнаступления. По его словам, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 различных бронемашин. Об это глава государства заявил на пресс-конференции с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка».

«На данный момент времени, начиная с 4 июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно — это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса», — сказал Путин.

Реклама

Он также отметил, что сейчас в связи с изменением тактики противник несет большие потери. Российским войскам удается останавливать врага и отбрасывать его назад везде, где он пытается наступать.

Также глава государства, комментируя мирный план Африки по прекращению украинского конфликта, заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, так как ВСУ сейчас пытаются реализовать свое контрнаступление.