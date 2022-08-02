Представители властей Украины вывозят из госорганов Днепропетровска документы в приграничные с Румынией и Польшей города. Об этом заявил глава МВД ЛНР Виталий Киселев.

«В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат. [Это] документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», — сказал он ТАСС.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские силы заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области. По его словам, боевики после взрыва переправ заявят о вине российских военных в неизбирательных ударах.

Росгвардия во вторник заявила, что в Луганской Народной Республике удалось уничтожить больше десяти операторов украинских беспилотников. Росгвардейцы также изъяли в ЛНР американский огнемет M136A1, ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, 14 гранатометов, автомат Калашникова и другую технику ВСУ.