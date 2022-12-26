Эксклюзив 26 декабря 2022, 11:27 Украина выставила «Правый сектор» против дезертиров Историк Кнутов: в подразделениях ВСУ на Купянском направлении выявлены случаи дезертирства

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Офицер НМ ЛНР Марочко уличил солдат ВСУ в массовом саботаже приказов руководства. По его словам, такая картина наблюдается на Купянском направлении. Военный историк, директор Музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» сказал, что у подразделений украинской армии, расположенных в этой зоне спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ, наблюдается подавленное настроение.

«ВС России заняли активную оборонительную позицию около Красного Лимана», — отметил он.

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Также историк сообщил, что союзные силы собирают резервы для нанесения удара. С его помощью хотят отодвинуть позиции противника.

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«Все это негативно сказывается на психологическом состоянии украинской армии», — сказал Кнутов.

Он отметил, что России уже удалось выбить регулярные части ВСУ из этой зоны спецоперации. По его словам, безвозвратные потери противника только на Купянском направлении превысили отметку в 100 тысяч единиц живой силы.

«На других фронтах со стороны Украины участвуют только мобилизованные и наспех подготовленные военнослужащие», — заявил собеседник «360».

По его словам, все эти факторы и стали причиной бегства солдат ВСУ из зоны боестолкновений с ВС России.

«Неудивительно, что украинские военнослужащие отказываются идти в атаку и склонны к дезертирству», — сказал Кнутов.

Также он заявил, что власти Украины активно прибегают к помощи иностранных наемников. Кроме того, он уличил вражеское руководство в использовании сил, запрещенных в России. Среди них — сторонники и члены «Правого сектора»* и «Азова»**.

«Эти силы в основном используются как заградбаты. С их помощью мобилизованных пытаются заставить сражаться, а не бежать», — сказа Кнутов.

По его словам, на психологическое состояние солдат ВСУ также может влиять плохая погода.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в РФ.

** «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.