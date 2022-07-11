Украина заявила о контрнаступлении на юг страны. В операции якобы примут участие до миллиона бойцов. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в беседе с «360» задался вопросом, есть ли в стране столько заключенных и что будут творить на свободе выпущенные преступники.

Далее — прямая речь.

Выгнали за жестокость

Я вот почему интересуюсь: вчера министр обороны Украины Резников сообщил весть о том, что они собирают армию в один миллион человек, а сегодня приходит новость о том, что из тюрьмы отпускают бывшего командира националистического подразделения «Торнадо»*. А по совместительству — убийцу, насильника, извращенца и мародера.

А чтобы представить масштабы его злодеяний, просто поймите, что его посадили в тюрьму на Украине тогда, когда подобные преступления среди украинских «воинов света» считались абсолютной нормой. Вспоминая известный анекдот, Онищенко этот — тот персонаж, которого выгнали из гестапо за жестокость.

Вместе с ним в тюрьме сидели его «побратимы». Точно такие же упыри, у которых в телефонах даже видео с изнасилованием стариков и детей были. На память себе записывали, чтобы потом вспоминать о своих подвигах.

И вот теперь сам Онищенко, а возможно, и его соратники-подельники отпущены на свободу. И, по достоверным слухам, уже отбыли на фронт. С чем такое можно сравнить? Ну вот как если бы Чикатило из тюрьмы выпустили и отправили на какую-нибудь войну, пообещав ему прощение всех преступлений. Чикатило и Онищенко — фигуры в чем-то сопоставимые, я ничуть не преувеличиваю.

Маньяк на свободе

В общем, теперь вот этот нелюдь отправится на фронт. Вроде бы — воевать. Но можно только представить, что сейчас будет творить этот изголодавшийся маньяк. Это снова убийства, пытки и изнасилования. И конечно же, в отношении мирного населения. И вы представляете, что творится на Украине с мобилизационным ресурсом, если под ружье решено ставить уже даже такой контингент?

Нет, я не занимаюсь сейчас шапкозакидательством. Украина еще остается опасной и достаточно сильной страной, способной жестоко огрызаться. Но, судя по всему, ресурсы стремительно тают и приходится использовать уже самое дно человеческого материала. Его тоже хватает. Не знаю насчет миллиона, но много. И та армия, которой Резников обещает «освободить» юг Украины, не из этого ли дна будет состоять?

Правда, с этим «освобождением» тоже далеко не все понятно. Резников заявил, а сегодня оказалось, что пан Зеленский ни о чем таком не знает. Ну… Бывает.

*«Торнадо» — националистическое террористическое образование, запрещено в РФ.