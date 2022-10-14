США потребовали от Украины захватить Херсон | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 23:02 Поделиться Telegram

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Viber США потребовали от Украины захватить Херсон Военный аналитик Онуфриенко: Украина потеряла боевые истребители

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Окружение Артемовска российскими войсками близко к своему завершению. При этом украинские боевики не оставляют попыток захватить Запорожскую АЭС, а также, по слухам, получили прямо приказ США взять Херсон в ближайшие недели. Но пока ВСУ затаились и в атаку не спешат. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360» о последних главных событиях спецоперации на Украине.

Далее — его прямая речь.

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Отрезанный Артемовск

На Донбассе после освобождения населенного пункта Зайцево, который находится под Артемовском, не надо путать его с Зайцево, который находится западнее Горловки, оркестранты «Вагнера» отбили населенный пункт Иванград и Веселую долину.

Сейчас бои переместились в последний населенный пункта южный пригородах Артемовска — Опытное. После чего бои переместятся непосредственно в сам город и на южном направлении — здесь наступать относительно легче, потому что придется идти вдоль рек той же Бахмутки и по восточному, и по западному берегу.

Таким образом, Артемовск оказывает отрезан уже с трех сторон, потому что бои на северо-востоке и востоке идут уже давно.

РИА "Новости"

Бои за Первомайское

Идут бои и за Первомайское. Здесь, по разным данным, освобождена половина или треть поселка, находящегося западнее Песок.Пока наступление успешно продвигается, давая возможность после освобождения этого населенного пункта перевести бои за Ивиское, которое находится еще западнее, и ко всему прочему создает нереальную угрозу окружения авдеевской группировке, потому что она будет охвачена еще и с юга.

США потребовали Херсон

В бойне за Херсон без перемен. Вооруженные силы хунты постоянно ведут разведку боем. Если судить по их активности, наступление последует в районе Правдино и Терновых под — многострадальных населенных пунктов, попытки штурма которых ведутся хунтами уже не один месяц.

Именно на этих направлениях наиболее активны беспилотники и вертолеты противника, и здесь же сосредоточены две батальон тактические группы резерва.

Помимо этого, в ставке Гитлера ходят упорные слухи о том, что от Киева американцы требуют в ближайшие две-три недели начать и закончить успешное наступление на Херсон.

Даже карта будущего наступления прилагается и ко весу прочему для этого собран ударный кулак в 60 тысяч штыков, половина из которых находятся в Николаеве.

Насколько успешно будет реализована эта попытка, мы скоро узнаем.

Бои местного значения

На восточном фронте, выражаясь терминами Великой Отечественной войны, идут бои местного значения. Здесь противник безуспешно пытается перерезать дорогу Сватово — Кременная, в районе населенных пунктов Терны и Торское продолжаются оппозиционные бои с небольшим продвижением наших войск, которые занимают небольшие населенные пункты в серой зоне.

Здесь же преобладающие высоты они занимают, но продвижения невелики. По данным официального представителя ЛНР в Москве Родиона Мирошника, на сватовском направлении вооруженные силы хунты сосредоточили ударный кулак в 35 тысяч штыков. Опять же, пока в наступление их не бросают.

Ожидание атак на ЗАЭС

На Запорожском фронте тоже продолжаются оппозиционное бои. Здесь уже третий месяц говорят о возможном начале наступлении войск хунты, что достаточно логично, если вспомнить, что уже три или четыре неудачные попытки десанта для захвата Запорожской АЭС был.

То есть противник осознал, что просто десантом со стороны воды ЗАЭС взять не удастся. Поэтому логично ожидать, особенно учитывая значение Запорожской АЭС после того, как была выведена значительная часть инфраструктуры противника, такую комбинированную атаку вполне можно ожидать. То есть в целом на всех участках фронта ничего принципиального за последние дни не произошло.

Украинским боевикам не хватает беспилотников

А вот бои в воздухе становятся все интереснее. Впервые в истории человечества состоялся воздушный бой двух беспилотников. Вражеский Mavic попытался протаранить наш беспилотник, но, потеряв пару винтов, упал.

Помимо этого, вооруженные силы хунты начали поднимать свои истребители для перехвата стаи «Герани-2». В результате один из наших беспилотников поразил из пилотирую кабину. Пилот катапультировался, он жив. Истребитель разрушенный упал.

Помимо этого, в кадры украинской прессы попали фотографии сбитого МИГ-29 в раскраске пилотажной группы парадного ВВС хунты.

Это свидетельствует не только о том, что они достаточно безалаберны, раз не удосужились нанести камуфляж на истребители, но и том, что боевые истребители у них заканчиваются. Они вынуждены использовать пилотажные истребители, что свидетельствует о недостатке у них летательных аппаратов.

И немного о другом. Все время рассуждают о введении Белоруссией контртеррористической операции. Лукашенко разъяснил, что режим КТО не вводился, а вводился режим повышенной террористской опасности. Приблизительно тот же самый, который ввели в Крыму после первых терактов.

Ну и последняя новость. Киевский режим вернул нам 20 военнопленных. Это официальное сообщение Минобороны России. Я же уточню, что 10 из них ранее служили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

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