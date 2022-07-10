Судам снова открыли проход по каналу Дунай — Черное море. О восстановлении судоходства сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Как заявила администрация, судоходство возобновили, учитывая большое скопление судов, ожидающих прохода по румынскому каналу Сулина.

«Возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай — Черное море для захода и выхода судов, перевозящих агропродукцию», — сообщили на сайте АМПУ.

Два барже-буксирных состава уже перешли в порт Килия через устье Быстрое.

Дунай — Черное море является глубоководным судоходным каналом. Он находится на территории Одесской области и проходит через Дунайский биосферный заповедник.

В конце июня Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный. Территорию решили освободить от военных в качестве жеста доброй воли. Так Россия показала, что не намерена мешать усилиям ООН организовать вывоз сельхозпродукции с Украины. При этом в Госдуме подчеркнули, что остров продолжает контролироваться флотом Воздушно-космических сил России.