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    10 июля 2022, 00:28

    Украина возобновила судоходство по каналу Дунай — Черное море

    Дарья Бунякова

    Судам снова открыли проход по каналу Дунай — Черное море. О восстановлении судоходства сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

    Украина возобновила судоходство по каналу Дунай — Черное море

    Как заявила администрация, судоходство возобновили, учитывая большое скопление судов, ожидающих прохода по румынскому каналу Сулина.

    «Возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай — Черное море для захода и выхода судов, перевозящих агропродукцию», — сообщили на сайте АМПУ.

    Два барже-буксирных состава уже перешли в порт Килия через устье Быстрое.

    Дунай — Черное море является глубоководным судоходным каналом. Он находится на территории Одесской области и проходит через Дунайский биосферный заповедник.

    В конце июня Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный. Территорию решили освободить от военных в качестве жеста доброй воли. Так Россия показала, что не намерена мешать усилиям ООН организовать вывоз сельхозпродукции с Украины. При этом в Госдуме подчеркнули, что остров продолжает контролироваться флотом Воздушно-космических сил России.