Спецоперация 06 ноября 2022, 02:24 Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС — Рогов Член администрации Рогов: Украина возобновила подачу электричества по ЛЭП на ЗАЭС Запорожская АЭС / РИА "Новости"

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Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС возобновлена со стороны Украины, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Дизель-генераторы отключены.

«Да, ЗАЭС была снова запитана примерно в десять вечера в субботу», — сообщил Рогов.

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Рогов заявил, что Киев ранее специально отключил питание Запорожской АЭС по линиям электропередач, рассчитывая оставить жителей Энергодара без тепла. Слова украинской стороны о ремонте ЛЭП член совета назвал недостоверными, линии не нуждались в ремонте.

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«Они специально отключали для того, чтобы нанести ущерб атомной станции и создать по сути аварийную ситуацию, когда блоки были в состоянии горячего останова, нагревался контур и подавалось тепло для жителей Энергодара», — заявил Рогов.

Непредсказуемость действий украинских властей не дает возможность прогнозировать, как долго АЭМ будет получать питание от ЛЭП, поэтому запасы топлива для дизель-генераторов пополняются, подчеркнул Рогов.