Украина вновь пыталась атаковать Антоновский мост под Херсоном

ВСУ предприняли новую попытку ударить по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Однако сработала система ПВО. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Он добавил, что отдельные попадания в мост все же были, но они не являются критичными.

Украинская сторона на протяжении нескольких месяцев обстреливает Антоновский мост. Украина заявляла, что намерена полностью разрушить этот транспортный переход. Ракетные удары наносятся с помощью американских реактивных систем HIMARS. Мост сейчас закрыт для движения.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировались новые администрации, началось вещание российских телеканалов. Регионы готовятся провести референдум о вступлении в состав России.