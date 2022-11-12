12 ноября 2022, 10:47
Украина усилила военную группировку на Запорожском направлении
Член ВГА Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении
Украина существенно усилила группировку военных, находящихся на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в вопросе наступления для ВСУ Запорожское направление стало основным.
Реклама
«Они прощупывают российскую оборону, пытаются провоцировать. Сюда перебросят освободившиеся подразделения из Херсонской области», — заявил Рогов.
Реклама
Член администрации региона отметил, что украинские военные не скрывают своих намерений пройти до Бердянска, захватив Мелитополь, Пологи и Васильевку.
Еще одной линией удара является захват Запорожской атомной электростанции и форсирование Днепра, уточнило издание «Дни.ру».
Российские вооруженные силы нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ в Запорожской области. ВС РФ не позволили противнику создать ударный кулак, рассеяв националистов по местности.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Реклама
Реклама