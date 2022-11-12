Спецоперация 12 ноября 2022, 10:47 Украина усилила военную группировку на Запорожском направлении Член ВГА Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Украина существенно усилила группировку военных, находящихся на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в вопросе наступления для ВСУ Запорожское направление стало основным.

Реклама

«Они прощупывают российскую оборону, пытаются провоцировать. Сюда перебросят освободившиеся подразделения из Херсонской области», — заявил Рогов.

Реклама

Член администрации региона отметил, что украинские военные не скрывают своих намерений пройти до Бердянска, захватив Мелитополь, Пологи и Васильевку.

Еще одной линией удара является захват Запорожской атомной электростанции и форсирование Днепра, уточнило издание «Дни.ру».

Российские вооруженные силы нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ в Запорожской области. ВС РФ не позволили противнику создать ударный кулак, рассеяв националистов по местности.