Спецоперация 07 августа 2023, 12:41 Украина целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей — Пушилин Пушилин: ВСУ увеличивают число жертв среди мирных жителей, применяя кассетные боеприпасы РИА «Новости»

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Жертв среди мирного населения после обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами территорий Донецкой Народной Республики стало больше. Действия противника приводят к гибели большого числа людей, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что, с учетом применения кассетных боеприпасов, растет и количество жертв среди гражданского населения. Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается», — сказал он.

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К сожалению, когда начинаются массированные обстрелы, это получается, добавил глава.

Пушилин также прокомментировал поставки украинским боевикам французских ракет большой дальности SCALP. Он отметил, что для Донецкой Народной Республики ситуация практически не изменится — республика постоянно находится под обстрелами. Но для многих российских регионов применение таких ракет представляет опасность. Глава ДНР пообещал, что армия страны примет ответные меры.

Украинские войска 6 августа 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, писал RT. Девять человек получили ранения.