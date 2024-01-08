Спецоперация 08 января 2024, 22:13 Украина столкнулась с проблемами в обучении бойцов Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ не смогут готовить новых бойцов Pixabay

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ВСУ потеряют возможность готовить новых бойцов из-за постоянного риска российских ударов. Новые проблемы для украинской армии предрек экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон подчеркнул, что украинскому командованию уже пришлось заметно сократить срок подготовки новобранцев. Американец заявил, что призывникам дают на обучение до трех недель, после чего их отправляют на передовую, где их ожидает быстрая смерть.

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Экс-аналитик ЦРУ отметил, что повысившаяся угроза со стороны России ухудшит положение для ВСУ.

«Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине — это готовая мишень, по которой она способна нанести удар», — напомнил Джонсон.

Эксперт усомнился в способности Украины реализовать планы по мобилизации. Джонсон заявил, что население страны сократилось вдвое из-за крупных потерь ВСУ и массовой миграции, и допустил, что для восполнения резервов в армию придется призывать мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вышел из себя из-за нехватки бойцов.