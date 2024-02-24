Спецоперация 24 февраля 2024, 12:09 Украина столкнется со сложностями из-за уничтожения ЗРК Patriot MWM: у Украины возникнут трудности с заменой уничтоженных ЗРК Patriot Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Украинскому командованию будет сложно заменить уничтоженные российскими военными ЗРК Patriot, так как поставки со стороны США сократились. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

Издание напомнило, что Белый дом не смог согласовать военную помощь ВСУ.

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«Поражены пусковая установка класса „земля — воздух“, боеприпасы и другие неуказанные компоненты», — указали в издании.

Журналисты предположили, что ВС России поразили систему Patriot с помощью ракет «Кинжал» или «Искандер».

Ранее Минобороны России обнародовало кадры с ликвидацией пусковой установки, тягача, боекомплекта и транспортно-заряжающей машины ЗРК американского производства. С помощью какого высокоточного оружия ракетные войска ударили по цели, в ведомстве не указали.