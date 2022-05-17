Ситуация на Украине стала поводом для начала необъявленной войны против России, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ 17 мая. Об этом написал ТАСС.

«Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны», — сообщил Патрушев.

Планы по ее развязыванию Запад строил задолго до начала спецоперации России на Украине, причем от действий России они не зависели, добавил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, Соединенные Штаты и их союзники считают одним из главных механизмов разрушения России воздействие на российскую культуру и традиционные ценности страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что, поставляя оружие на Украину, НАТО вступает с Россией в «прокси-войну», то есть опосредованную войну.